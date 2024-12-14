澳洲膠袋藏屍案撲朔迷離　中國移民遭棄屍悉尼機場附近　丈夫失蹤

澳洲悉尼一名來自中國的華裔女子遭殺害並棄屍在機場附近叢林，他的丈夫同時失蹤。警方12月14日表示嚴重擔憂， 稱正尋找死者丈夫的下落。



根據澳洲特別廣播服務公司（SBS），警方9日早上接獲報案稱，在悉尼機場附近一處叢林發現一具被塑膠布包著的女屍，屍體已嚴重腐爛，可能已放置在那裡「數星期甚至數月」。

警方指，死者名為33歲李卓君（Zhuojun ‘Sally’ Li），其母11月便因無法聯繫到她而向警方報案，她的丈夫來自台灣，名為陳家寶（Jai-Bao ‘Rex’ Chen） ，陳家寶是亞裔人士，身高165至170厘米，身材苗條，黑髮且眼睛是棕色的。

根據警方發布的閉路電視畫面，一輛銀色豐田Avensis汽車11月30日凌晨Botany的Foreshore Road北面，而李卓君遭棄屍的地方正好是Botany區的Sir Joseph Banks叢林。