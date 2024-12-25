俄羅斯發現5萬年前長毛象幼崽　現存保留最完整遺體

俄羅斯科學家週一（23日）向媒體展示，一具今年夏天在西伯利亞永凍土覆蓋地區雅庫提亞（Yakutia）發現的5萬年前長毛象幼崽遺骸，據稱這是世界上迄今發現並保存最完整的長毛象遺骸。科學家目前正在進行測試以確定它的死亡年齡。



這頭被發現的雌性長毛象被命名為「Yana」，其體重超過100公斤（約220磅）、身高120厘米、長 200 厘米，據估計，她去世時只有一歲左右。

2024年12月23日，俄羅斯研究人員展示一具小長毛象的屍體。（Reuters）

俄羅斯薩哈自治共和國首府雅庫次克（Yakutsk）東北聯邦大學（NEFU）校長表示，「我們都很驚訝，這頭長毛象的保存狀況特別好」；研究人員也形容這是「獨特的發現」。

Yana是在巴塔蓋卡隕石坑（ Batagaika crater）被附近居民發現的。參與研究的俄羅斯科學家稱，Yana是現存發現保留最完整的長毛象屍體，儘管前肢有些被損壞，但頭部仍保存得非常完好。

在此之前，世界上只曾發現六具長毛象遺體，其中5具在俄羅斯，1具在加拿大。