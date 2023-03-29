長毛象DNA造出「史前肉丸」您敢食？科學家：吃了可能會死

活躍於冰河時期的長毛象已滅絕近4千年，不過這重量級的史前巨獸始終讓人類為之著迷，除先前有科學家計畫復育外，近日澳洲人造肉公司Vow，更直接從長毛象的肌肉蛋白質中提取DNA，製作出「長毛象肉丸」。



不過科學家們擔心這「穿越數千年的美味」恐會致命，目前還不敢食用。

這顆「史前肉丸」將於30日在荷蘭科學博物館展出。

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《每日郵報》報道，Vow公司取得長毛象肌肉蛋白質的DNA後，再從非洲大象（長毛象最近親）提取欠缺的遺傳密碼，之後將序列放入綿羊的幹細胞中，複製出200億個細胞，成功製成「長毛象肉丸」。

參與製作的昆士蘭大學澳洲生物工程研究所教授沃爾維唐（Ernst Wolvetang）說：「我們幾千年來都沒有見過這種蛋白質，不知道吃它時免疫系統會如何反應。製作過程『非常簡單和快速』，我們最初的目標本來是造渡渡鳥肉，但因為找不到DNA序列而失敗。」

Vow公司指出：「會選擇長毛象在於牠是多樣性喪失和氣候變遷的象徵，我們的目標是『人造肉替代屠宰動物肉』，因為人造肉需要的水和土地比牲畜少，也不會排放甲烷，有助減緩氣候變遷。」

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執行長佩普（George Peppou）指出：「我們希望讓數十億肉食者從食用傳統動物蛋白，變成吃在電氣化系統中生產的食物。」一項研究稱，與傳統生產的歐洲肉類相比，人造肉減少了約7~45%能源消耗、78~96%溫室氣體排放量、99%土地使用量、82~96%用水量。

植物肉目前在全球的超市貨架上已很常見，不過人造肉仍是一個新興專業領域。養殖肉業者Good Meat的培育雞肉複製了真實的肉味，不過目前只出售給新加坡的消費者。

長毛象主要分布於凍原地帶，存活於500萬年~3700年前，據悉，最後一批在西元前1700年因人類狩獵和全球暖化而滅絕，正好是埃及建立金字塔時代。

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