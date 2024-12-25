日本外相岩屋毅首訪華晤李強王毅　強調推進戰略互惠關係擴大利益

中國總理李強與外長王毅12月25日分別在北京人民大會堂和釣魚台國賓館會見訪華的日本外相岩屋毅，這次是岩屋毅就任外相以來首次訪問中國。他強調推進擴大共同利益的「戰略互惠關係」。



據共同網報道，岩屋毅向總理李強表示，中日兩國對地區和世界共同肩負重要責任，強調雙方應推進擴大共同利益的「戰略互惠關係」，促進兩國關係穩定。

隨後岩屋毅也跟中國外長王毅會談。王毅表示中日兩國關係超越雙邊，中日關係穩定，才能促進亞洲穩定，也在世界上發揮更重要作用，兩國應排除干擾、堅持互惠，恪守合作、互不構成威脅的關係，共同推進兩國關係健康、穩定發展。

2024年10月1日，日本東京，圖為岩屋毅抵達首相官邸。（Getty）

這是岩屋毅自10月就任日本外相以來首次訪問中國，他在會面中提到目前俄烏戰事和中東衝突持續，中日兩國應攜手同行，共同履行維護地區和平的責任，並透過加深合作，將兩國關係的潛力真正惠及人民。

據日媒指，岩屋毅或在與外長王毅會談時邀請其早日訪問日本，以加強兩國之間的溝通，以希望中方可以考慮恢復在東京電力福島第一核電站排放核污水後全面暫停的日本水產品進口。

2023年7月21日，日本北部福島縣的東京電力公司 (TEPCO) 福島第一核電廠內，經過先進液體處理系統 (ALPS) 處理後排入大海的放射性水儲存罐排列整齊。（Getty）

日中外長會談後，將舉行部長級別的「日中高級別人文交流磋商機制」，上次舉行人文對話是在2019年。日方打算在此次人文對話中提出放寬中國人赴日簽證發放條件的措施。