日前防衛大臣傳收中國公司賄賂　岩屋毅否認收錢

日本檢方正偵查中國公司為投資日本綜合渡假區（IR）涉嫌行賄案，被點名可能收賄的前防衛大臣岩屋毅1月4日公開否認其事。

日本曾任防衛大臣的自民黨眾議員岩屋毅1月4日在大分縣別府市表示，從未收受中國公司的捐款。（VCG）

涉案的前自民黨眾議員、曾任前國交副大臣的秋元司已被捕。涉案中國公司500.com（上市的網上博彩公司）向日本檢方供稱，有給予5名日本眾議員每人約100萬日圓。

曾任防衛大臣的自民黨眾議員岩屋毅4日在大分縣別府市舉行記者會否認收賄，稱從未收過中國公司的捐款。另一被點名的前文部科學政務官中村裕之在北海道余市町接受媒體訪問時，亦否認有收受現金。

日本《朝日新聞》報道，東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）已查扣符合500.com供述內容的便條，將慎重調查包括岩屋毅在內5人實際上是否有收過錢。

日本警方消息指出，案件中另一名被捕、擔任中國500.com日本顧問的疑犯仲里勝憲承認，除支付金錢予秋元司外，亦分別向另外5名國會議員，每人支付約100萬日圓的現金。這5人當中有4人是自民黨議員，另一人是日本維新會議員。

日本前國土交通省副大臣被捕案，指的是秋元司疑收受中國企業500.com約300萬日圓賄款，以協助500.com參與北海道留壽都村的渡假村經營項目。他於12月25日被捕。警方同日亦拘捕另外3名500.com在日本的相關疑犯。