菲律賓防長發表涉華言論　中國駐馬尼拉大使館：充滿冷戰思維

中國駐菲律賓使館發言人周三（25日）批評菲律賓防長特奧多羅（Gibo Teodoro）無端指責中國，惡意攻擊中國共產黨，稱有關言論充滿意識形態色彩及陣營對抗和冷戰思維。



根據中國駐菲律賓使館聲明，館方發言人表示，中國對此堅決反對並予以強烈譴責。

發言人說，這不是特奧多羅首次發表類似的出格和荒唐言論，他多次攻擊抹黑中國和中國共產黨，限制阻撓中菲軍事接觸交流，甚至公開聲稱在涉海分歧上對話和協商是最無用的。

發言人強調，上述言行與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）希望通過對話推動海上局勢降溫的表態背道而馳，與兩國外交部門通過對話管控海上分歧的努力背道而馳，「其用意何在，為誰代言，令人疑惑」。

2024年7月22日，菲律賓總統小馬可斯在眾議院發表第三次國情諮文。（Reuters）

發言人還表示，關於美國在菲律賓部署中導問題，中國的立場是一貫的、明確的，本地區需要和平與繁榮，不需要中導和對抗，「我們再次敦促菲方正視地區國家和人民呼聲，按照此前公開承諾盡快撤走『堤豐』中導系統，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。」

菲防長特奧多羅周二發表聲明稱，美國在菲部署中程導彈完全正當、合法，無可指摘，並稱中國共產黨在批評菲適度能力建設的同時，卻持續擴充其核武庫和彈道導彈能力，支持海外犯罪集團和顛覆性組織，在中國國內不尊重人權。

他說：「任何涉及菲律賓安全和防務的資產的部署和採購，都屬於菲律賓的主權範圍，不受任何外國否決。」

特奧多羅也指，中國不斷增強核能力和彈道導彈能力，支持國外顛覆組織以及未能在國內維護人權。