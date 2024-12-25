中日高級別磋商達10項共識：支持旅遊業合作　加強體育交流

據中國外交部，中國外長王毅12月25日在北京同日本外相岩屋毅共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議。會議達成10項重要共識：



一是大力推動青少年交流互訪，鼓勵支持兩國間修學旅行。

王毅2024年12月25日在北京會見日本外相岩屋毅（日本外務省）

二是深化教育領域合作，加強互派留學生，支持兩國中小學締結姊妹學校、高等院校開展校際合作。

三是支持旅遊業合作，出台更多便利化措施促進兩國遊客互訪。

四是搭建更多友好城市交流橋樑，積極用好中日省長知事論壇、中日韓文化交流年、東亞文化之都等機制和平台擴大兩國地方、民間友好交往。

五是加強體育交流合作，相互支持辦好2025年哈爾濱亞冬會、2026年愛知—名古屋亞運會等重要體育賽事。

王毅2024年12月25日在北京會見日本外相岩屋毅（日本外務省）

六是支持影視、音樂、出版、動漫、遊戲等文娛產業繼續合作，互派高水平藝術團交流互訪，支持兩國經典著作互譯出版。

七是加強媒體、智庫交流合作，在雙邊關係中發揮積極作用，着力改善民意和輿論環境。支持雙方開展新媒體交流合作，鼓勵兩國正能量網絡創作者相互交流。

八是開展婦女團體交流，就促進男女共同發展共享經驗，中方邀請日方參加紀念北京世婦會30周年全球婦女峰會。

九是將2025年大阪·關西世博會打造為兩國人民交流與友誼的平台。中方支持日方辦會，日方歡迎中方參展並將為中國館籌建和運營等提供協助。

十是適時在日本舉行中日高級別人文交流磋商機制第三次會議。