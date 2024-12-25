岩屋毅訪華晤王毅　稱日本放寬入境條件　向中國人新設10年旅遊簽

中國總理李強與外長王毅12月25日分別在北京人民大會堂和釣魚台國賓館會見訪華的日本外相岩屋毅，這次是岩屋毅就任外相以來首次訪問中國。日媒報道，岩屋毅25日在部長級「日中高級別人文交流磋商機制」會議上透露，將放寬中國人赴日旅遊簽證的發放條件。



根據日本經濟新聞，岩屋毅在與包括王毅在內等人會晤時稱，具體措施包括設立有效期限10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天，以促進中日兩國的經濟與人文交流。

除此之外，對於65歲以上的中國公民，個人簽證申請將不再需要提交在職證明。

王毅2024年12月25日在北京會見日本外相岩屋毅（日本外務省）

報道指，上述放寬措施預計在準備完成後於2025年春季開始實施。

共同網報道，岩屋毅向李強表示，中日兩國對地區和世界共同肩負重要責任，強調雙方應推進擴大共同利益的「戰略互惠關係」，促進兩國關係穩定。

岩屋毅也跟王毅會談。王毅表示，中日兩國關係超越雙邊，中日關係穩定，才能促進亞洲穩定，也在世界上發揮更重要作用，兩國應排除干擾、堅持互惠，恪守合作、互不構成威脅的關係，共同推進兩國關係健康、穩定發展。

王毅2024年12月25日在北京會見日本外相岩屋毅（日本外務省）

這是岩屋毅自10月就任日本外相以來首次訪問中國，他在會面中提到目前俄烏戰事和中東衝突持續，中日兩國應攜手同行，共同履行維護地區和平的責任，並透過加深合作，將兩國關係的潛力真正惠及人民。