李強晤日本外相岩屋毅　稱中日關係處於改善發展關鍵時期

中國國務院總理李強12月25日在人民大會堂會見訪華的日本外相岩屋毅。他指當前中日關係處於改善發展的關鍵時期，又談到國之交在於民相親，雙方要進一步加強人文交流。



李強表示當前中日關係處於改善發展的關鍵時期，中國國家主席習近平上個月同日本首相石破茂在秘魯舉行會晤，雙方一致同意共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

他表示中方願同日方一道把握好這一正確方向，落實好兩國領導人達成的重要共識，推動雙邊關係持續健康發展，務實合作取得更多新成果。

李強2024年12月25日會見日本外相岩屋毅（左）（日本外務省）

李強指出中日是一衣帶水的鄰邦，是搬不走的鄰居，「互為合作夥伴、互不構成威脅」是兩國共同作出的莊嚴承諾。希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，正視歷史、面向未來，建設性妥善管控分歧，維護中日關係大局。

他稱當前全球發展的不穩定、不確定性上升，雙方要拓展經貿關係、深化互利合作，更好惠及兩國企業和兩國人民，國之交在於民相親，雙方要進一步加強人文交流，夯實友好基礎。

岩屋毅表示，日中有着2000多年友好交往歷史，當前對地區及國際事務負有重要責任。日方願同中方共同努力，沿着兩國領導人確定的方向，加強各層級往來特別是民間交流，促進互利合作和民意氛圍改善，全面推進戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係。