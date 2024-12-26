南亞海嘯20週年　亞洲各地舉行悼念活動　倖存者難忘女兒遇害傷痛

綜合外國媒體報道，12月26日是南亞大海嘯20週年，亞洲各地將舉行紀念活動，悼念當年超過22萬名罹難者，這場大海嘯是人類史上最致命的天災之一。有倖存者憶述當年海嘯奪去女兒性命一幕，依然歷歷在目，難以忘卻傷痛。



法國媒體25日報道，2004年12月26日，印尼蘇門答臘島（Sumatra island）西岸發生強度達9.1級的地震，強震引發層層巨浪，衝擊14個國家的海岸線，其中包括災情最嚴重的印尼、斯里蘭卡、印度及泰國。

根據國際緊急災難數據庫EM-DAT，這場大海嘯共奪去226，408民眾的生命。據報道，印尼是死亡人數最多的國家，估計有165,708人在海嘯中罹難，其中超過120,000死難者來自蘇門答臘島北部。

2005年1月6日，從空中俯瞰印尼蘇門答臘島（Sumatra）米拉務（Meulaboh）的一個沿海村莊。一場威力強大的海底地震引發的海嘯幾乎摧毀了沿岸的一切，估計地震引發的海嘯導致該地區15萬人喪生。（Getty）

報道指，亞洲各地今日將舉行悼念活動和宗教儀式，包括印尼、斯里蘭卡、印度及泰國等受災最嚴重的國家。

半島電視台25日報道，許多當年的倖存者對海嘯帶來的傷痛依然難以忘懷。

Cut Sylvia在那場海嘯中痛失當時2歲的女兒，她憶述當時的情況，她懷裏抱着年幼的女兒Sitti，幾分鐘後，海浪就淹沒了她們家。

Cut Sylvia向半島電視台表示：「我無法描述那一刻的感受，我看着她的眼睛，她也回望我的眼睛，我們互相凝視著。」

Cut Sylvia指：「她甚至沒有哭，也沒有說任何話。她只是盯著我看。我意識到我們將永遠分開。」

2005年1月2日，印尼班達亞齊（Banda Aceh），一名婦女在海嘯遇難者的集體墳墓旁哭泣。班達亞齊省是12月26日發生的9.0級地震中受災最嚴重的地區之一，超過5萬人罹難。（Getty）

Sitti其後被海嘯捲走。

15分鐘後，Cut Sylvia感覺自己像「被困在洗衣機裏」一樣，她其後爬上屋頂，開始意識到剛剛發生的事情有多嚴重。

Cut Sylvia表示：「我感到非常難過，非常難過。當我知道我的女兒失踪時，我無法用言語表達我的感受。」