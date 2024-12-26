俄羅斯一艘貨船證實遭恐怖襲擊在地中海沉沒失事

當地時間12月24日，俄羅斯外交部發布消息稱，俄羅斯一艘貨船「大熊座」號（Ursa Major）23日晚間因船艙爆炸在地中海公海沉沒。



俄新社援引涉事船隻所屬俄羅斯國防物流公司（Oboronlogistika）的說法稱，「大熊座」號在地中海沉沒失事的原因是遭遇到了「有針對性的恐怖襲擊」。根據該船船員的證詞，事發當天下午13時50分（莫斯科時間），船體右舷、船尾區域連續發生了三次爆炸。此後，貨船出現向左25度的劇烈傾斜，這表明船體進水了。

路透社援引西班牙海上救援隊指，其23日收到了這艘名為「大熊座」號的俄羅斯貨船發出的求救信號，當時它位於距離阿爾梅拉海岸約57英里（約92公里）處。

西班牙海上救援隊說，據附近船隻報告，當時天氣狀況惡劣，其看到「大熊座」號嚴重向右舷傾斜，周邊還有一艘救生艇。俄羅斯媒體「life.ru」24日刊登了一張路過船隻拍攝的照片，照片顯示，「大熊座」號的船頭位置明顯低於正常高度。

圖為12月23日，「大熊號」的生存者站在西班牙海上救援隊的搜救船甲板上。（Reuters）

西班牙海上救援隊稱，其派出兩艘船隻和一架直升機進行救援後，一艘俄羅斯軍艦也抵達現場，並接手救援行動。船上共有16名俄羅斯籍船員，其中14人獲救，被就近送往西班牙卡塔赫納港，剩下兩人2人失蹤。船員說，船上載有多個空集裝箱以及兩台港口起重機。

倫敦證券交易所集團（LSEG）船舶追蹤數據顯示，「大熊座」號本月11日自俄羅斯聖彼得堡港口出發，最後一次發送信號是在格林威治標準時間23日22時04分（北京時間24日6時04分），位置在阿爾及利亞與西班牙之間海域。

據悉，「大熊座」號隸屬於俄羅斯國防部下屬的俄羅斯國防物流公司。根據俄國防物流公司20日發布的一份聲明，「大熊座」號的最終目的地是俄羅斯遠東港口符拉迪沃斯托克，船上載有供符拉迪沃斯托克安裝的港口起重機，以及用於建造新破冰船的部件。

圖為12月23日，「大熊號」的生存者在西班牙卡塔赫納港口上岸。（Reuters）

但有分析認為，「大熊座」號沉沒時有可能正在前往敘利亞塔爾圖斯港（Tartous Port），這裏有俄羅斯駐敘利亞海軍基地，目的是在敘利亞總統巴沙爾下台後，撤離駐敘俄軍的武器裝備。烏克蘭國防部情報總局（HUR）和一些分析人士也稱，這艘貨船系被派往俄軍駐敘利亞基地，執行撤離任務途中沉船。

LSEG船舶追蹤數據顯示，「大熊座」號原名「斯巴達-3」號（Sparta III）。俄語媒體「zona.media」23日援引開源情報稱，自2017年起，「斯巴達-3」號一直被用於所謂「敘利亞快線」，為駐敘俄軍提供物資補給。2022年俄烏衝突爆發後，該船更改名字，從黑海調往波羅的海，轉而負責為加里寧格勒（Kaliningrad）提供補給。2024年3月，「大熊座」號被送往聖彼得堡進行維修。

烏國防部情報總局23日發布消息稱，一艘名為「斯巴達（Sparta）」的、負責駐敘俄軍撤離任務的俄羅斯貨船在葡萄牙海岸曾短暫遇到技術問題，但在最新消息中稱，該問題已被解決。

對於「大熊座」號沉沒一事，俄羅斯國防物流公司和它旗下直接負責「大熊座」號運營的SK-Yug公司此前拒絕發表評論。針對外界對於這艘俄羅斯貨船任務的猜測，俄方尚無官方回應。

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