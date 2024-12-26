俄羅斯企業開始利用比特幣進行國際支付 以規避西方制裁
撰文：羅保熙
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俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）12月25日表示，俄羅斯在立法允許在對外貿易中使用加密貨幣對抗西方制裁後，當地企業已開始在國際支付中使用比特幣和其他加密貨幣，並透露計劃進一步擴大規模，強調加密貨幣應用於國際支付是大勢所趨。
西方近年的制裁，使得俄羅斯與中國和土耳其等主要合作伙伴的貿易變得複雜，因爲當地銀行對涉及俄羅斯的交易極爲謹慎，以避免西方監管機構的審查。俄羅斯今年起准許在對外貿易中使用加密貨幣，並採取措施，令加密貨幣包括比特幣挖礦合法化。
總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）早前表示，現屆美國政府將美元用於政治目的，從而削弱美元作為儲備貨幣的作用，並迫使許多國家轉向替代資產。
另外，俄羅斯國家杜馬有議員已經透過文件向西盧安諾夫呼籲，建議俄羅斯建立比特幣戰略儲備。
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