俄羅斯企業開始利用比特幣進行國際支付　以規避西方制裁

俄羅斯財政部長西盧安諾夫(Anton Siluanov)12月25日表示,俄羅斯在立法允許在對外貿易中使用加密貨幣對抗西方制裁後,當地企業已開始在國際支付中使用比特幣和其他加密貨幣,並透露計劃進一步擴大規模,強調加密貨幣應用於國際支付是大勢所趨。



西方近年的制裁,使得俄羅斯與中國和土耳其等主要合作伙伴的貿易變得複雜,因爲當地銀行對涉及俄羅斯的交易極爲謹慎,以避免西方監管機構的審查。俄羅斯今年起准許在對外貿易中使用加密貨幣,並採取措施,令加密貨幣包括比特幣挖礦合法化。

比特幣:Bitcoin coins are seen at a stand during the Bitcoin Conference 2023, in Miami Beach, Florida, U.S., May 19, 2023. (REUTERS)