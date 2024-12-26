用山埃毒殺多任情人　日本78歲「黑寡婦」病逝

因多名情人與丈夫離奇死亡而被稱為「黑寡婦」的日本女富豪筧千佐子周四（26日）病逝。



根據日本放送協會，由於未有回應職員叫喊，現年78歲的筧千佐子26日上午從大阪看守所被送往醫院，隨後在醫院死亡，沒有證據顯示她曾嘗試自殺，她看起來是病逝。

根據檢察官說法，2007至2013年期間，筧千佐子向情人及丈夫餵食氰化物（俗稱山埃）以將其毒殺，於10年期間累計獲得10億日圓（約6800萬港元）遺產和保險賠償金。4名受害男子均是70多歲，富有及沒有子嗣。

筧千佐子第4任丈夫筧勇夫原本身體健康，但在與她結婚2個月後突然死亡，她作為遺孀繼承巨額遺產。警方開始懷疑筧千佐子，調查後發現自第一任丈夫逝世後，其後和她發展關係的6名男子都在短期內離奇死亡，遺體中亦驗出氰化物，故對她提出起訴。

較早的電視台追訪中筧千佐子一直否認控罪，指自己無法取得毒藥。（網上圖片）

她被控謀殺第4任丈夫筧勇夫及兩名情人，並企圖謀殺另一名最後死於癌症的情人。京都地方法院2017年11月7日對她判處死刑。

她遭判處死刑後，一直上訴至最高法院，最高法院2021年6月29日駁回案件，維持對筧千佐子的死刑判決。

筧千佐子與受害男子的關係。（網上圖片）

筧千佐子的審判於6月展開，開始時數次出庭她都保持沉默；但7月出庭時突然「鬼拍後尾枕」，不但坦承於2013年謀殺了她的第4任丈夫，更剖白：「我自結婚後便沒有（自丈夫處）收過錢，」又明言「我沒有意思去隱藏罪行，就算被判死刑，我也準備笑着赴死」，並直接承認控罪。發言震驚全場，但數日後她指不記得之前的發言。

山埃毒性劇烈，25毫克已足以令人在幾分鐘至一小時之內死亡。

筧千佐子毒殺情人及丈夫的行為，有媒體比喻為黑寡婦母蜘蛛在交配後會殺死伴侶，故被冠上「黑寡婦」之名。

筧千佐子的辯護律師指她患有輕度認知障礙，不能採納其證供，並強調會上訴。

（綜合報道）