日本「黑寡婦」用山埃殺3男　最高法院駁回上訴死刑定讞

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-30 17:24

日本74歲婦人、被稱為「黑寡婦」的筧千佐子，遭控告在2007年至2013年間意圖毒殺丈夫及男友等4人，造成3人死亡，在一審、二審均判處死刑。案件在6月29日上訴至最高法院遭駁回，維持對筧千佐子的死刑判決。

在2007年至2013年間，筧千佐子透過婚姻介紹所結識4名男性，並先後以氰化物（俗稱山埃）殺害他們，其中一人是在此期間與她結婚的丈夫。在這案件中，共3人死亡，另1人重傷，他們的年紀為70歲至80歲不等。

日本「黑寡婦」案：圖為2014年被拘捕前的被告筧千佐子（讀賣電視Youtube截圖）

日本傳媒報道，經過驗屍解剖後，調查人員發現其中一名死者體內存有高濃度氰化物，始揭發案件。被告被指為賺取保險金結識男性，然後殺害。

案件在2017年正式開審，輾轉至2021年6月29日東京最高法院審判。辯護方指被告失智症惡化，無法理解目前審判內容，主張停止審理與裁定無罪；陪審團則一致認為被告完全具有負起責任的能力，認為她在6年間4次重演事件，顯然輕視人命，刑事責任重大。

主審官裁判官指出，被告利用巧妙計劃蓄意殺人，為求詐騙遺產錢財殺人無酌情餘地，裁決駁回上訴，維持死刑。

被告否認為財殺人

日本多間電視台在裁決後獲准採訪被告。筧千佐子在回答關西電視台「有否對事件後悔」提問時，她回應表示肯定，但否認「自己有意殺害所有人」。

在回答富士電視台記者有關「是否為錢財殺人」提問時，筧千佐子予以否認，並稱「自己對這4人很有意見，但不是為財殺人」。在回答讀賣電視台對裁判結果的回應時，筧千佐子表示自己「不想死」。

【閱讀更多】日本77歲風流富豪娶AV女優須藤早貴 婚後不久暴斃 妻涉謀殺被捕（點擊放大瀏覽）👇👇👇