涉險渡海赴西班牙　報告：2024年逾萬移民命喪途中　創17年來紀錄

西班牙移民權益組織「行走邊界」（Caminando Fronteras）12月26日表示，2024年至少有10,457名移民在經海路赴西班牙途中死亡或失蹤，較2023年增加逾50%，也是迄今為止人數最多的一年。



「行走邊界」26日發布的報告顯示，2024年1月1日至12月5日，每日平均有30名移民在前往西班牙的海上消失，高於2023年的日均18人。

「行走邊界」自2007年起進行相關統計，資料來源包括為在海上陷入困境的移民設立的求助熱線、失蹤移民的家屬，以及官方救援數據。

報告把死亡人數激增歸咎於脆弱的船隻、日益危險的航線，以及救援資源不足。組織創辦人馬萊諾（Helena Maleno）在一份聲明中說：「這些數字證明，救援和保護系統嚴重失靈。一年內就有超過1萬零400人死亡或失蹤，這是不可接受的悲劇。」

報告說，2024年死亡或失蹤的移民來自28個國家，他們多數是非洲人，也有一些伊拉克和巴基斯坦人。其中9,757人是在從非洲到西班牙加那利群島（Canary Islands）的大西洋移民航線上遇難。

西班牙、意大利和希臘是非法移民進入歐洲的三大門戶。根據西班牙內政部的數據，2024年1月1日至12月15日，有60,216名移民非法入境西班牙，較去年同期增加14.5%；當中超過70%的人經加那利群島進入西班牙。

西班牙海上救援隊說，12月25日聖誕節當天，有七艘移民船登陸加那利群島。

2024年12月25日，一艘西班牙海岸防衛隊船在發現一艘載有移民的船隻後，將其拖行至西班牙加那利島（Canary Islands）的港口。（Reuters）

西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）在平安夜的講話中警告，如果不妥善管理移民問題，這可能會導致局勢緊張，破壞社會凝聚力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

