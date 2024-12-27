韓國戒嚴｜反對派堅持彈劾代理總統韓悳洙　財長指將嚴重損害經濟

英國媒體報道，韓國戒嚴令風波餘波未了，總統尹錫悅被停職後，總理韓悳洙暫代總統職務。反對派民主黨魁李在明在國會發聲明指，將推進彈劾韓德洙的計劃，以剷除那些有份參與「叛亂」的人士。韓國財長崔相穆同日警告，彈劾代理總統將嚴重損害經濟。



路透社12月27日報道，反對派民主黨魁李在明同日上午國會發聲明指，將按計劃啟動彈劾代理總統韓德洙的計劃，期望剷除那些有份協助總統尹錫悅「內亂」的有關人士。

韓國財政部長崔相穆同日回應指，彈劾代理總統將嚴重損害韓國的經濟聲譽，呼籲反對派撤回該計劃。

與此同時，據韓國媒體報道，憲法法院27日將正式開庭審理總統尹錫悅的彈劾案，當地時間下午2時將進行首次庭前會議，啟動案件審理程序。

尹錫悅已委派律師團進行辯護，成員包括憲法學者、在前總統朴謹惠被彈劾時出任憲法法院發言人的裴甫潤，他將向法院遞交代理人授權委托書，並代表尹錫悅出席庭前會議。

2024年12月12日，韓國總統尹錫悅在首爾總統府向全國發表演說。（Reuters)

憲法法院決定公開庭前會議，但將不會有網上直播。有消息指，法院或需舉行兩到三次庭前會議，才能進入正式審理階段。

報道指，憲法法院在審理案件期間，會處理控辯雙方，即國會和尹錫悅提交的立場主張及證據，並容許雙方在法庭上進行辯論，最後宣布裁決結果。