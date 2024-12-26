魷魚遊戲第二季神預言？韓媒：這場面與韓國戒嚴令解除投票相似

《魷魚遊戲2》周四（26日）在Netflix上映，劇集其中一個場面讓人想起3日晚在韓國發生、解除史上最短緊急戒嚴令的投票。



韓國會2024年12月4日凌晨舉行緊急全體會議，就「要求解除緊急戒嚴令」進行投票，出席會議的190名議員全數投下贊成票。（X@FeatherSol）

韓國會2024年12月4日凌晨舉行緊急全體會議，就「要求解除緊急戒嚴令」進行投票，出席會議的190名議員全數投下贊成票。

韓國會議員千俊鎬在X分享自己投下贊成票的過程：

在《魷魚遊戲》第二季中，每一場遊戲結束後，所有玩家都可以投票「X」或「O」來決定是否要結束比賽，如果結束比賽，那麼獎金就依照參賽者人數均分，又或者他們可以選擇繼續遊戲。

韓媒認為，有關場面與190名國會議員就「要求解除緊急戒嚴令」進行投票的情況相似。在《魷魚遊戲》第二季，玩家是選擇按下「X」或「O」來決定是否要結束比賽，而在現實世界，國會議員也是選擇按下紅色、綠色或是黃色按鈕，來投票決定贊成、反對或棄權「要求解除緊急戒嚴令」。

《韓民族日報》周四指，在劇集中那些想要逃離遊戲的人和那些想要繼續玩遊戲、賺更多錢的人之間的緊張關係，讓人想起韓國目前這個一分為二、充滿衝突的社會。