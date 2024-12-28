比亞迪車廠工地涉奴役工人　巴西外交部：已暫停發放臨時工作簽證

中國電動汽車巨頭比亞迪在巴西的一間車廠有部分工人被指是人口販運的受害者後，巴西外交部星期五（12月28日）透露，巴西已停止向比亞迪發放臨時工作簽證。



巴西巴伊亞州勞動檢察官辦公室星期一（12月23日）在記者會上說，他們在比亞迪所在的工廠建築工地，發現有163名中國工人在「類似奴役式環境」下工作的情形。該辦公室隨後在星期四（26日）披露，這些工人是人口販運的受害者。

據路透社報道，巴西外交部稱，涉事工人是持臨時工作簽證進入巴西。

建設比亞迪工廠的工人們住在擁擠、沒有床墊的雜亂宿舍。（巴西公共勞工檢察官辦公室網站）

巴西司法部星期五也發聲明稱，如果檢方在比亞迪工廠發現的違規行為得到證實，將撤銷向中國工人發放的居留許可。

知情人士透露，司法部已於12月20日向外交部發出請求，要求暫停發放比亞迪臨時簽證，該請求隨後也被轉發給巴西駐華使館。

根據巴西當局說法，涉事工人在中國被金匠集團僱傭，不定期被帶到巴西，實際工作時長超過了巴西法律允許時間，有時每週連續工作七天，同時被關押在「有辱人格」的環境中，還有其它違反勞動法的行為。

2024年12月26日，圖為無人機拍到中國汽車品牌比亞迪（BYD）位於巴西卡馬薩里的新建電動車工廠的施工現場。（Reuters）

金匠集團否認這一指控，並稱巴西當局將工人描述為「被奴役」的說法不準確，與事實完全不符。

比亞迪最初稱已終止和金匠集團巴西分公司的合作，但一名比亞迪高管隨後指責「境外勢力」和一些中國媒體蓄意抹黑中國品牌和中國，破壞中巴關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

