比亞迪巴西新廠工地被指奴役中國工人　北京：正核實情況

撰文：莊勁菲 洪怡霖
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巴西政府表示，關閉東部卡馬薩里市（Camaçari）一家比亞迪（BYD）汽車在建工廠的宿舍和部份建築工地，指在該處工作的163名中國工人面臨惡劣生活工作環境，如遭奴役。中國外交部周三（25日）表示，中國駐巴西使領館正在與巴西方面保持溝通，核實狀況，妥善處理。

中國外交部發言人毛寧主持例行記者會時強調，中方政府一貫高度重視保障勞工合法權益，要求中資依法依規經營。

巴西政府部門周一稱，這些工人是由比亞迪以外的另一公司Jinjiang Group聘請，他們在中國獲聘，然後被帶到南美洲。巴西公共勞工檢察官辦公室（MPT）稱，比亞迪和其承包商Jinjiang Group已收到政府通告，周四舉行聽證會。

MPT稱，工人們睡在沒有床褥的碌架床，因沒有儲物櫃被迫將私人物品與食材放在一起；31個人共用一個洗手間，被迫凌晨4時起床排隊，5時30分才能準備出發工作。

在建比亞迪工廠的工人們住在擁擠、沒有床褥的雜亂宿舍。（巴西公共勞工檢察官辦公室網站）

宿舍的廁所數量不足、不分性別，衛生條件極差，工人只能在廁所裏洗衣服；廚房裏有食物暴露在建築材料、地上。大多數人只能在床上吃飯，還喝不乾淨的水。

除此之外，還經常發生工傷、拖欠薪資、超長工時等事件，工人的福利條件非常糟糕。

烹飪食物的地點不足，有人在工地上煮食，並將食具置於不衛生環境。（巴西公共勞工檢察官辦公室網站）

英國廣播公司（BBC）表示，該廠定於明年3月投入運營，將是比亞迪亞洲之外第一家工廠。

路透社則引述勞工監察員Liane Durao表示，工人必須獲得允許才能離開宿舍，至少 107人的護照被僱主扣留。

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