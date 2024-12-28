特朗普團隊未上台先分裂？　MAGA聯盟就H-1B簽證問題現分歧

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）還沒有正式上任，但他的「讓美國再次偉大」（MAGA）聯盟內部已出現裂痕，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與他的矽谷「科技兄弟們」與特朗普的鐵杆共和黨支持者之間爭論不斷。



英國廣播公司（BBC）報道，特朗普決定設立政府效率部，並由馬斯克和印度裔美國企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）一起領導。

拉馬斯瓦米星期四（12月26日）在社交平台X貼了一篇長文，為美國的高技術外籍人才簽證（H-1B）辯護，還批評美國的教育方式。他說，「美國文化崇尚平庸而非卓越」，還說外籍人才有助於提高美國的經濟競爭力。

強烈反對任何形式的移民政策的特朗普支持者，迅速對拉馬斯瓦米的貼文做出反擊。

將與馬斯克攜手領導政府效率部的印裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），據報他的淨資產為10億美元（約78億港元）。（Reuters）

拉馬斯瓦米對H-1B高技術外籍人才簽證的觀點獲得馬斯克的支持，但在特朗普首個總統任期擔任美國駐聯合國代表的前共和黨總統候選人黑利（Nikki Haley）不贊同。

黑利在X回應說：「美國員工和美國文化並沒有問題。你只要看看我們的邊境，看看有多少人想要擁有我們擁有的東西。我們應該優先考慮並投資在美國人身上而不是在外國人身上。」

拉馬斯瓦米（右）及黑利（左二）曾參加美國共和黨總統候選人辯論。（Reuters）

黑利和拉馬斯瓦米同樣是來自印度移民家庭，但她與網上反對外籍人才簽證的極右群體站在同一陣線。

反伊斯蘭且經常散播陰謀論的的極右翼活動人士魯默（Laura Loomer）是特朗普的堅定支持者，她的網上貼文瀏覽量高達數百萬次。

2024年3月22日，當移民從墨西哥進入美國德州埃爾帕索（El Paso）時，一名當地執法人員在邊境站崗。（Reuters）

本周早前，魯默對特朗普選擇印度出生的克里希南（Sriram Krishnan）擔任白宮人工智能（AI）高級顧問作出批評。她稱克里希南為「職業左派」，「與特朗普的美國優先議程完全相反」。她還將印度移民稱為「侵入者」，向克里希南發表種族主義言論。

之後，魯默指責為X所有者的馬斯克「審查」她在X的貼文，限制她的帖子回複數量，並把她從X Premium付費訂閱計劃中移除。

馬斯克大力支持特朗普競選總統，特朗普當選，他也獲得很大的政治影響力。他在X不斷發文，具誤導性地批評共和與民主兩黨領導人達成的一項預算提案，結果那個預算提案無法通過表決，兩黨改而推出節約版的預算案，這才避免了美國聯邦政府停擺。除了國內事務，馬斯克還被指試圖影響美國外交政策。

民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）警告，馬斯克加入後，美國將陷入比特朗普第一個任期更混亂和不確定的局面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

