美媒：美國精英大學普遍面臨財政問題　特朗普上台或加劇困境

美媒12月26日稱，常春藤名校和其他美國精英學府正面臨潛在的財務問題，如果牛市轉為熊市，或是即將上任的候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）落實其所提出的一些政策，這些問題將浮出水面。



《華爾街日報》26日報道，美國公立大學與私立大學，尤其是規模較小的私立院校正在裁員和削減課程，許多大學甚至直接關閉。相較之下，像哈佛大學這樣的老牌名校幾乎肯定能再屹立一個世紀而不倒，但它們同樣存在財務問題。

報道指出，哈佛大學的捐贈基金規模達到532億美元（約4000億港元），若投資表現稍微遜色，損失的金額就可能超過多數大學的整個金庫。

《華爾街日報》2024年12月26日稱，常春藤名校和其他美國精英學府正面臨潛在的財務問題。圖為哈佛大學。（Getty）

曾任哈佛大學校長的美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）早前估計，如果過去幾年哈佛的投資表現能跟上其他常春藤名校和擁有龐大捐贈基金的學府，它將得到200億美元的額外資金。

資深投資顧問恩尼斯 (Richard Ennis) 則指出，高昂的成本和「過時的優越感」，拉低常春藤盟校的投資回報。如果這些大學投資於經典的股票和債券組合，那麼它們自2008年金融海嘯以來的回報可能會多出20%。

哈佛大學捐贈基金的四分之三以上投資於私募股權、對沖基金或房地產，只有14%投資於公開交易的股票。恩尼斯估計，這類資產的總管理成本約為3%，是一個巨大的負擔。

圖為哈佛大學2024年11月12日在社交媒體上傳的照片，照片中可看到哈佛商學院的建築。（FB@Harvard University）

特朗普政策或使美國大學財政危機惡化

特朗普政府的稅收政策和移民政策，也可能進一步加重這些學校的財政負擔。其中一項政策是對有超過500名學生、每名學生平均捐贈超過50萬美元的學校，徵收1.4%的所得稅。這項政策於2017年特朗普第一次執政時出台，至今已有數十間學校繳稅，如今稅率甚至可能會調高。

若新政府發表反移民言論或收緊簽證規定，美國將更難吸引外國學生。促使美元升值的經濟政策，也可能推高原本就高昂的美國大學學費，削弱美國大學與歐洲、英國或澳大利亞大學競爭的能力。

2024年12月22日，美國亞利桑那州，圖為特朗普在「美國轉折點」活動中發表講話。（Reuters）

據估計，在扣除任何財政援助前，外國學生在美國上一年大學的費用接近10萬美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

