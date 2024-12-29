濟州航空韓國務安墜毀　獲救機組人員疑失憶　問：發生甚麼事？

撰文：張子傑
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韓國濟州航空（Jeju Air）一架由曼谷前往全羅南道務安（무안，Muan）機場的航班在降落時發生意外，飛機高速撞向跑道旁的防護牆後爆炸，機上181名乘客和機組人員中，估計只有2人生還。其中一名獲救的空中服務員送院時清醒，但似乎不知道飛機已經墜毀。

韓聯社報道，韓國地方消防部門表示，1男1女機組人員從機尾救出，他們傷勢中等至嚴重水平，其中33歲的李姓男傷者送院時，醫生問他的傷勢時，對方反而問「自己為甚麼會在這裏？」

報道指，男傷者在負責機尾部分的乘客服務，他表示事發前已扣好安全帶，但就不記得之後的事情，並以為航班已經降落。醫生指他左肩骨折和頭部受傷，不過意識清楚、脈搏正常，亦可自行走動。

濟州航空客機12月29日在韓國務安機場墜毀，救援人員到場搜索。（Reuters）

有醫院職員稱，男傷者不記得事發情況，或是遇到接近恐慌的情況，亦估計他因為憂慮飛機及乘客的安全。院方正按照傷者家人要求，安排他到首爾的醫院接受治療。

至於另一名20多歲的女傷者則在木浦中央醫院留醫。

濟州航空一架客機12月29日在韓國務安機場爆炸一刻。（網上圖片）
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