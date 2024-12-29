濟州航空客機降落時墜毀料179死2生還　確認至少124死｜持續更新

韓國濟州航空（Jeju Air）一架載有181人的客機12月29日由曼谷飛抵韓國全羅南道務安（무안，Muan）機場時發生意外，飛機降落時衝出跑道並撞向一面牆，最初消息指至少28人喪生，另外有2人獲救，及後增至確認最少124死。

消防部門表示，1男1女機組人員獲救，料機上其餘179人全部身亡，當中不少人都是被拋出機外致命。消息指肇事客機懷疑與鳥碰撞而導致起落架故障，當局其後宣布暫停所有由務安機場升降的國內外航班。本文會持續更新有關這次意外的資訊。



【14:55】韓國代理總統崔相穆宣布，政府把發生事故的全羅南道務安郡劃設為「特別災難地區」。

【14:51】這次是自1997年以來造成最多人死亡的韓國航空公司客機空難，據韓媒指，也恐怕會是發生在韓國境內的歷來最嚴重民航空難。

【14:49】根據官員指，目前尋獲的死者遺體包括54名男子、57名女子，另有多人的性別暫時無法辨別。

【14:19】根據消防部門指，兩名獲救空中服務員為22歲男子與25歲女子，兩人身上有傷，獲救時清醒，兩人均已送院。

【14:14】失事客機型號為波音737-800，波音表示正與濟州航空聯絡，準備好提供支援。

報道指，肇事客機為波音737-800飛機，航班編號7C2216，當時載有175名乘客，當中包括173名韓國人及2名泰國人，另外有6名機組人員。網上流傳事發一刻的片段顯示，飛機在跑道高速滑行，再撞向防護牆後隨即發生爆炸，冒出大量濃煙。

消防部門已撲滅火勢，並從機尾救出多人，惟當局之後指機上只有2名機組人員生還，他們送院時情況普通至嚴重，其中一人疑似失憶。

濟州航空CEO：肇事飛機以前沒發生過意外

濟州航空行政總裁Kim E-bae就事件向公眾致歉，稱向遇難者家屬提供協助是優先事務。他表示目前未知意外原因，指肇事飛機過往沒有意外紀錄，初步亦沒迹象顯示飛機失靈。

波音公司亦向遇難者家屬表達慰問，並已與濟州航空接觸。

代理總統崔相穆下令當局盡一切努力拯救生還者，他其後已到場了解情況，稱政府正動用所有可動用資源處理事件。

新華社報道指，沒有中國公民在這宗空難中傷亡。