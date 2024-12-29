濟州航空務安墜毀客機機齡15年　CEO：飛機未有事故記錄

韓國濟州航空（Jeju Air）一架由曼谷前往全羅南道務安（무안，Muan）機場的航班在降落時發生意外，飛機高速撞向跑道旁的防護牆後爆炸，機上181名乘客和機組人員中，估計只有2人生還。濟州航空表示這架飛機有15年機齡，公司CEO表示，飛機並沒有事故記錄。



2024年12月29日，濟州航空執行總裁金乙裴（音譯，Kim E-bae） 等高管在韓國首爾舉行新聞發布會時，為飛機在務安國際機場發生的事故鞠躬致歉。（Reuters）

綜合路透社和韓國《朝鮮日報》報道，29日上午11時35分，濟州航空首次發布數據，表示事發飛機航班編號為7C2216，機型為波音737-800（B738），機齡則是15年。機上乘客包括173名韓國人、2名泰國人以及6名機組人員。

濟州航空CEO金乙裴（Kim E-bae）在首爾召開記者會，他堅稱濟州航空的飛機沒有任何缺陷、涉事飛機沒有事故記錄、更沒有過故障的徵兆，還表示：「我們目前正在查明事故原因，由於需要政府機構進行調查，因此目前無法透露原因。」

News1報道，泰國機場公司（Airports of Thailand）總裁克拉迪（ Kerati Kijmanawat）也表示，該飛機離開曼谷機場時沒有報告任何異常情況。