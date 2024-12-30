卡特生前8大金句 曾言「戰爭有時是必要之惡但始終非善」
撰文：莊勁菲
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美國前總統卡特（Jimmy Carter）於周日（12月29日）在佐治亞州的家中離世，享壽100歲。他生前在國際政壇獲得不少成就，也說過許多感人肺腑的名言。以下是外媒整理的卡特生前「8大金句」。
戰爭有時可能是必要之惡。但無論多麼必要，它始終是惡，而不是善。我們不會透過殺害彼此的孩子來學習如何和平相處。
是時候讓人民管理政府了，而不是相反。
政府一個簡單且恰當的職能，就是使我們行善容易、作惡困難。
我們不想成為世界警察，但美國確實想成為世界的和平締造者。
不是美國創造了人權，實際上恰恰相反，是人權造就了美國。
我不能否認，我是一位比當總統時更好的前總統。
特朗普領導的政府比以前更糟，這是我記憶中第一次有真相被忽視，盟友被故意激怒，中國、歐洲、墨西哥和加拿大在經濟上受到傷害，作為回應不得不傷害我們，美國人認為未來會比現在更糟糕，移民遭到殘酷對待。
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