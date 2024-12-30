卡特生前8大金句　曾言「戰爭有時是必要之惡但始終非善」

特朗普領導的政府比以前更糟，這是我記憶中第一次有真相被忽視，盟友被故意激怒，中國、歐洲、墨西哥和加拿大在經濟上受到傷害，作為回應不得不傷害我們，美國人認為未來會比現在更糟糕，移民遭到殘酷對待。

2018年接受Salon.com採訪