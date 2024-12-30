美國前總統卡特去世享壽100歲　拜登將為其舉行國葬

撰文：蕭通
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美國前總統卡特（Jimmy Carter）於12月30日去世，享壽100歲。他是美國史上最長壽總統，也是諾貝爾和平獎得主，30日在佐治亞州的家中離世。卡特的兒子Chip Carter稱，「我的父親是英雄，不僅對我來說，而且對所有相信和平、人權和無私大愛的人來說也如是。」 新華社也發稿報道卡特離世，提及在其任內中美兩國正式建立外交關係。
據美國有線電視新聞網（CNN）最新報導，拜登已經表示，為紀念卡特，將下令在華盛頓特區為其舉行國葬。

美國政壇領袖紛紛致哀，現任總統拜登（Joe Biden）及夫人吉爾（Jill Biden）形容，「美國和世界失去了一位非凡領袖、政治家和人道主義者」，又指卡特對他們夫婦，乃至於全球都是親愛的朋友。

美國前總統卡特：圖為2021年7月10日，美國前總統卡特和妻子羅薩琳在佐治亞州慶祝結婚75周年。（Reuters）

候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）則表示，「卡特擔任總統時面對的挑戰，是國家正值關鍵時刻出現。他竭力改善所有國民的生活。為此，我們都欠他一份感激之情。」他又稱，與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）向卡特的家屬致以慰問，也呼籲所有人為他們祈禱。

羅薩琳逝世：美國前總統卡特（Jimmy Carter) 的妻子羅薩琳（Rosalynn Carter）2023年11月19日去世。圖為28日，卡特出席羅薩琳的追悼儀式。（Reuters）

卡特是民主黨人，曾任佐治亞州州長，屬於中間派，在1976年大選中擊敗競逐連任的共和黨籍總統福特（GeraldFord）後，於1977年1月至1981年1月擔任總統。但此任期後，卡特被演員出身的共和黨對手、加州州長列根（Ronald Reagan）壓倒性擊敗。

其總統任內，以色列和埃及在1978年達成大維營協議，為中東帶來了一定的穩定。不過，美國經濟衰退、伊朗人質危機等風波，令他在國內飽受打擊。

卸任後，卡特數十年來一直積極致力於人道主義事業。2002年，他被授予諾貝爾和平獎，以表彰他「為和平解決國際衝突、推動民主和人權、促進經濟和社會發展所做的不懈努力」。

美國前總統卡特：圖為2023年9月30日，美國白宮北草坪放有一個以美國國旗顏色為主題的3層木製蛋糕裝飾，慶祝前總統卡特99歲生日。（Reuters）

近年來，卡特經歷了多種健康問題，包括擴散到肝臟和大腦的黑色素瘤。卡特決定於2023年2月接受臨終關懷護理。被視為他人生最大支持的妻子羅薩琳（Rosalynn Carter）已於2023年11月19日去世，享年96歲。

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