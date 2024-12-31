藏身美國西岸海底　科學家預警「這火山」2025年或噴發

位於美國俄勒岡州，接近東北太平洋的海底火山軸海山（Axial Seamount）曾在2015年4月噴發，科學家12月10日預警或在2025年某一時刻再次爆發，但因此類火山通常不會產生嚴重噴發，隨之而來的地質活動或不足以引起嚴重海嘯或地震。



圖為地圖上顯示的軸海山大致位置。（X@BandOfBrothersQ）

軸海山藏身於距離俄勒岡州海岸470公里的海面之下，頂端距海面僅1公里，是東北太平洋附近最為活躍的海底火山。研究人員自1997年開始監測火山活動，認為此類火山的噴發具有一定的週期性，可通過下放到火山附近的探測器，監測火山表面膨脹程度等數據，並觀察火山每日的活動，預測最有可能在2024年7月到2025年底間爆發。

地殼下的岩漿等物質會隨火山噴發而湧出，但在噴發之前，不斷增長的壓力會令火山表面膨脹，直至火山爆發。研究人員指軸海山在2015年至2023年的膨脹速度逐漸放緩，但在2024年7月卻開始飛速膨脹，現已重新膨脹到上次臨近噴發時的95%或以上。

圖為研究人員在2014年7月繪製的軸海山3D探測地圖，其中顯示即將噴發的岩漿流向路徑。紅色表示聚集在海底最高海拔處的岩漿，而邊緣的深藍色表示熔岩流最少的地方。（X@BandOfBrothersQ）

主導這項研究的研究人員William Chadwick於12月10日，在非營利組織美國地球物理聯盟（American Geophysical Union，AGU）會議上做研究簡報。