濟州航空空難｜娛圈哀悼　Dispatch不曝元旦情侶　朴宰範取消活動

韓國濟州航空（Jeju Air）12月29日在務安機場發生悲慘空難，機上179死僅2人生還。代理總統崔相穆宣布，韓國自當日起進入為期7天的全國哀悼期，娛樂圈眾星紛紛表態響應，而每年元旦都公布一對韓國演藝圈情侶的韓媒《Dispatch》或受影響，傳出不會爆料元旦情侶的消息。



圖為韓國明星Jay Park。（instagram@moresojuplease）

一向在社交媒體放出韓國明星消息的帳號Viral Takes於30日表示，由於最近飛機失事的慘劇，Dispatch可能將因此不會透露元旦情侶。

韓國娛樂圈眾星亦紛紛表態暫停近期活動或改期，旨在向空難致哀，包括韓裔美國饒舌歌手朴宰範，宣布取消原訂於今日在日本舉行的跨年倒數活動，以哀悼空難；女團BLACKPINK成員Jennie所成立的個人工作室「ODD ATELIER（OA）」亦發文表示哀悼。

而韓國各大電視台除了當天暫停播出綜藝節目，年末各大頒獎典禮直播也都取消，包括韓國廣播公司（KBS）、首爾廣播公司（SBS）與文化廣播公司（MBC）。