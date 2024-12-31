濟州航空空難 | 哀悼席捲全國　韓國各地取消原計劃跨年活動

韓國濟州航空（Jeju Air）12月29日在務安機場發生嚴重空難，機上179死僅2人生還。隨著政府宣布全國哀悼期維持至週六（1月4日），韓國各地原計劃舉行的新年倒數和音樂會等活動已被取消。



韓國最高的摩天大樓樂天世界塔（Lotte World Tower）原計畫與MBC電視韓流音樂節目《Wannabe》聯合舉辦倒數活動，但電視台週一（30日）撤回這個年終特別節目，亦取消播放演藝大賞頒獎禮。

往年韓國樂天世界塔會在跨年倒數完畢後施放絢麗煙火，迎接新的一年到來。然而今年由於濟州航空空難，樂天世界塔宣佈取消倒數表演，取而代之用點燈來表達對逝者的哀悼。

2024年12月30日，濟州航空客機29日衝出跑道墜毀，發生179人死亡的空難後，乘客親屬在韓國務安國際機場的臨時安置所相擁痛哭。

首爾市政府週一也已下令一家在漢江（Han River）上舉辦煙火表演的公司暫停運營六個月，因該公司在政府要求取消慶祝活動後，仍繼續在漢江上舉行煙火表演。

在受到公眾批評後，該公司發表道歉聲明，稱 「這項活動在不顧首爾的要求下而進行，本來應該被取消。對於在全國哀悼期間推進這一活動並造成麻煩，我們深表歉意。」