越南2024年生育率創新低　連續3年低於人口更替水平

愈來愈多的國家正面臨生育率下降的問題。據彭博社12月30日報道，2024年越南生育率創下新低。越南衛生部副部長阮氏蓮香說，今年越南總和生育率（即每個婦女在育齡期間平均生育子女的數量）預計跌至1.91，達到歷史上最低水平。



根據越南衞生部27日發布的活動消息，阮氏蓮香當天出席越南衛生部人口局的年度總結會議時披露上述數據。她指出，這是越南的總和生育率連續三年低於2.1的人口世代更替水平。

國際上通常認為，婦女在育齡期間大約需要生育2.1個孩子才能讓出生和死亡逐漸趨於均衡，維持社會人口總量不變。2021年，越南總和生育率為2.11，此後逐年穩步下降，從2.01、1.96到今年的1.91。

2024年12月27日，越南衛生部副部長阮氏蓮香出席會議。（越南衛生部）

《越南快報》網站28日說，越南生育率達到創紀錄的低點反映出人們的家庭觀念正在發生變化，也反映出政府當前鼓勵生育政策的效果有限。

報道指出，在生育率上，越南城市和農村的差異較為明顯。過去20年間，經濟較為發達的城市地區的總和出生率始終偏低，平均僅為1.7至1.8。2024年，這一數字進一步降至1.67。而農村地區的出生率則相對較高，今年達到2.08。

具體而言，越南經濟機會較少的地區，如北部中游和山區的出生率為2.34，中部高原地區為2.24，顯著高於全國其他地區。相比之下，包括胡志明市在內的東南地區僅為1.48，為全國最低。

越南的生育率出現下降趨勢。圖為2024年12月21日，越南河內嘉林機場舉行的越南國際防務博覽會期間，一些孩子正在參觀。（Getty Images）

據報道，對此，越南衞生部人口局副局長範武煌（音，Phạm Vũ Hoàng）警告說，如果生育率持續低迷，越南的人口可能自2054年開始萎縮。預測顯示，如果當前趨勢持續，2054年至2059年，越南人口可能每年減少0.04%，2064年至2069年每年減少0.18%，相當於平均每年減少20萬人。

此外，聯合國人口基金的數據顯示，越南是世界上人口老齡化速度最快的國家之一。2019年，越南60歲及以上人口占總人口的11.9%，到2050年，這一比例預計將增加到25%以上。《越南快報》說，有專家警告，這會帶來嚴重後果，包括社會、醫療和福利成本增加，勞動力短缺，社會經濟資源減少等。

2018年11月3日，一名婦女在越南下龍灣駕駛小船。（Reuters）

越南人口於2023年突破1億，成為世界上第15個、東南亞第3個人口過億的國家。2020年，越南提出了將全國總和生育率穩定在2.1，並在2030年達到1.04億人口的目標，併為此頒佈了多項指導文件，通過獎勵政策、教育和醫療費用減免等措施，支持35歲前生育兩孩的家庭。

不過，阮氏蓮香認為，政府投入的資源尚不足以應對當前的人口任務。據越南衞生部人口局局長黎青勇此前介紹，越南衞生部正起草《人口法》草案，預計將於2025年初提交越南國會審議。草案提出了一些新的措施，包括取消對三胎及以上家庭的處罰，為有年幼子女的工人提供支持等。

日本社會也受到人口老齡化問題困擾（Getty Images）

目前，全球人口的總體增長速度正在放緩。就亞洲而言，韓國的情況尤為突出。數據顯示，韓國總和生育率已連續6年低於1。據韓國政府統計，去年韓國的總和生育率僅為0.72。截至去年，日本的總和生育率也已連續八年下滑，跌至1.20。

就東南亞而言，多國也在近50年經歷了生育率下跌。數據顯示，2022年馬來西亞總和生育率為1.7，系近50年來最低水平。同年，泰國總和生育率為1.32，印度尼西亞則為2.15，略高於世代更替水平。

此外，第七次人口普查結果顯示，2020年中國大陸育齡婦女總和生育率為1.3，也處於較低水平。台灣當局有關部門的數據顯示，自1984年以來，島內總和生育率一直低於2.1的世代更替水平，2023年降至0.865，為歷年來最低。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

