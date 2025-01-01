港網紅英國豪宅失竊案　失1億珠寶　英媒：盜賊先爬屋頂再入室

Instagram網紅兼收藏家Shafira Huang位於英國倫敦Primrose山的豪宅遭爆竊，損失1040萬英鎊（約1億港元）的珠寶。據英媒報道，竊賊疑為單人犯案，先爬到屋頂再入室，並持有武器，在過程間還曾與宅中傭人擦肩而過。



此前《衛報》報道，Shafira Huang與丈夫來自香港。兩人事發時不在現場。

事發於12月7日下午5時左右，疑犯為一名20至30多歲、身穿深色連帽衫、工裝褲和灰色棒球帽的白人男子，《每日郵報》報道，他先到鄰近的建築工地，取去梯子爬到屋頂，然後從2樓窗戶爬入Shafira Huang居所中。

賊人涉偷走價值15萬英鎊的愛馬仕（Hermes）鱷魚皮凱莉（Kelly）手袋、1.5萬英鎊現金和價值1040萬英鎊的訂製珠寶。

圖為Shafira Huang。（Getty）

根據《每日郵報》取得的閉路電視畫面顯示，賊仔手中疑似有某種武器，在走過宅中樓梯平台後一分鐘，就有一女傭從電梯出來，剛巧未察覺到有人入室。

報道引述失主的管家Csaba Virag表示，主人當時不在家，但家中有9名員工。他稱賊人疑爬上屋頂再到屋中行竊，「如蜘蛛俠一般」。

據《衛報》報道，Shafira Huang與丈夫來自香港，兩夫妻承諾只要提供線索抓到小偷，他們將支付高達150萬英鎊懸賞，包括提供任何有關疑犯資訊的50萬英鎊以及追回失竊物品價值10%的獎金。