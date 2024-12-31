未成年女兒國外「破處」遭母親揭發　英國男友杜拜投案料坐1年監

一名英國男遊客Marcus Fakana在2024年9月於阿聯酋杜拜旅遊時，與同為英國籍的女友發生性關係，女方母親揭發此事並向杜拜警方報案。尚在當地的Fakana遭警方拘捕，因女友在事發時還是未成年人，故杜拜檢方認為他涉嫌違反當地法律。Fakana現已向當局投案，須服刑1年。



綜合英國天空新聞（Sky News）、英國廣播公司（BBC）報道，Fakana隨家人來到杜拜旅遊時，遇見同樣隨家人來到當地旅遊、當時17歲女事主，二人迅速墜入愛河進而「擦槍走火」。女方母親在結束旅程與女兒回國後，查看對方手機內聊天記錄與照片後揭發此事。

2020年4月26日，杜拜帆船酒店（Burj al-Arab ）、哈利法塔（Burj Khalifa）和朱邁拉海灘酒店（Jumeirah Beach Hotel）景色。(Photo by Francois Nel/Getty Images)

杜拜法律規定性同意的年齡是18歲，當局以嚴格執法聞名。活動組織Detained in Dubai致力幫助因特殊情況被拘的外國人，行政總裁Radha Stirling早在Fakana被拘後就從中斡旋，希望英國能介入此事，她透露Fakana打算服刑1年。

但外相林德偉（David Lammy）則指人們應該「入鄉隨俗」，遵守其他國家的規則。他還表示，Fakana得到了英國官員的「一切可用支持」。

涉事被捕的英國人Marcus Fakana，圖為社交媒體上11月24日發布的圖片。（X@MRCUSFAKANA）

Stirling此前形容這是首個特殊案件，認為杜拜執法過度，因為「這在英國絕對合法」，她還認為阿聯酋未對遊客明確當地法律，英國外交及聯邦事務部（FCDO）在這方面「做的不夠徹底」。