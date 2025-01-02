韓國受政局動盪拖累 財政部大幅調低今年GDP增長預測
撰文：聯合早報
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韓國大幅下調今年經濟增長預測，反映戒嚴令風波導致總統尹錫悅面對彈劾的影響，以及美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅計劃給這個高度依賴貿易的國家帶來的陰霾。
彭博社引述韓國財政部1月2日的聲明報道，預計2025年韓國經濟將增長1.8％，去年估計增長2.1％。這低於7月時對去年和今年經濟分別增長2.2％和2.6％的預測，凸顯出私人消費疲軟及出口勢頭放緩給經濟帶來的壓力。
財政部指，全球不確定性是韓國面臨的主要風險之一，存儲晶片需求可能出現下滑，出口依賴型經濟體之間的競爭也在加劇。它表示，資金流向美國的趨勢和韓國政局的不確定性也可能繼續增加。
政府對2025年經濟增速的預測比韓國央行去年11月提供的預測要低0.1%。央行行長李昌鏞上月向記者表示，央行可能會在2月會議上進一步下調2025年增長預測。
投資公司iM Securities分析師朴善宇（Park Sang-hyun）在一份報告中指，2025年初韓國經濟收縮的可能性也越來越大，全年經濟增長率可能會低於1.7％。
他表示：「如果在經濟惡化且預計不會很快好轉的情況下，出口放緩，尤其是半導體出口放緩，2025年第一季度GDP增長面臨的下行風險可能就會增加。」
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