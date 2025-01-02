韓國受政局動盪拖累　財政部大幅調低今年GDP增長預測

韓國大幅下調今年經濟增長預測，反映戒嚴令風波導致總統尹錫悅面對彈劾的影響，以及美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅計劃給這個高度依賴貿易的國家帶來的陰霾。



彭博社引述韓國財政部1月2日的聲明報道，預計2025年韓國經濟將增長1.8％，去年估計增長2.1％。這低於7月時對去年和今年經濟分別增長2.2％和2.6％的預測，凸顯出私人消費疲軟及出口勢頭放緩給經濟帶來的壓力。

財政部指，全球不確定性是韓國面臨的主要風險之一，存儲晶片需求可能出現下滑，出口依賴型經濟體之間的競爭也在加劇。它表示，資金流向美國的趨勢和韓國政局的不確定性也可能繼續增加。

圖為韓國三星在平澤市的晶片廠房。照片是路透社在2022年9月7日取得。（Reuters）

政府對2025年經濟增速的預測比韓國央行去年11月提供的預測要低0.1%。央行行長李昌鏞上月向記者表示，央行可能會在2月會議上進一步下調2025年增長預測。

投資公司iM Securities分析師朴善宇（Park Sang-hyun）在一份報告中指，2025年初韓國經濟收縮的可能性也越來越大，全年經濟增長率可能會低於1.7％。

2024年12月31日，韓國首爾，反對法院批准向被彈劾總統尹錫悅發逮捕令的示威者在其官邸外舉行集會示威。（Reuters）

他表示：「如果在經濟惡化且預計不會很快好轉的情況下，出口放緩，尤其是半導體出口放緩，2025年第一季度GDP增長面臨的下行風險可能就會增加。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

