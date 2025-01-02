韓國警調查空難　突擊搜查務安機場及濟州航空辦事處

韓國警方稱，他們於星期四（1月2日）突擊搜查了務安機場和濟州航空（Jeju Air）公司辦事處，調查公司一架波音（Boeing）737-800客機墜毀事件，此空難造成179人死亡。



警方在發給法新社的一份聲明中說：「針對12月29日發生的飛機事故，從1月2日上午9時開始在三個地點進行搜查和扣押行動。」這三個地點包括務安和首爾的濟州航空辦事處，以及一個地區航空辦事處。

2024年12月29日，韓國務安國際機場設置了帶有濟州航空（Jeju Air）標誌的路障。（Reuters）

韓國中央災難安全對策本部1月1日消息稱，墜機事故179名遇難者身份已全部得到確認。

中國新聞社報道，韓國國土交通部同日說，濟州航空失事客機的兩個黑匣子中，用於記錄駕駛艙語音的黑匣子數據已提取完畢，將還原成聲音狀態後進行分析。另一個用於記錄飛行數據的黑匣子因連接器丟失，國土部計劃將它送往美國進行分析。

2024年12月30日，韓國務安國際機場，衝出跑道後墜毀的濟州航空​​飛機殘骸。（Reuters）

對於發生事故的務安機場跑道盡頭的混凝土設施，國土交通部正在對這一設施的設置規定及其與墜機事故間的關聯性展開調查，並對全國機場航行安全設施進行檢查。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

