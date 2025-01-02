金與正孩子曝光？朝鮮平壤新年慶祝活動　官媒播出她攜2童畫面

朝鮮領導人金正恩胞妹金與正的丈夫是誰、有多少個孩子一直不為外界所知，2018年韓媒曾傳出她懷有第2胎的消息，但一直未經證實。近日在朝鮮官媒播出的影像中，出現她攜帶2名孩童前往新年慶祝活動的畫面，此引發韓媒猜測，孩童可能是金與正的子女。



金與正：圖為2018年2月9日，朝鮮領袖金正恩的胞妹金與正在韓國平昌郡出席2018年冬季奧運會的開幕禮。（Getty）

韓媒News1報道，12月31日朝鮮平壤五一體育場舉行慶祝2025新年的演出活動，官媒朝鮮中央電視台播出的影像顯示，朝鮮高官紛紛攜家眷出席盛典，一同進入體育館。

鏡頭還拍到金與正牽着一男一女兩名孩童進入場館。由於她和其他帶家人的高官一同現身，此引來多家韓媒推測，這很可能是金與正的2名子女。

朝中社2024年3月16日發布的這張照片顯示，朝鮮領導人金正恩和他的女兒金朱愛（又譯金珠愛或金主愛）出席朝鮮的軍事演習。（KCNA via REUTERS）

韓媒指，這些孩子也有可能是金正恩未公開的兒女，目前外界所知的金正恩孩子只有他和妻子李雪主所生、年約11歲的女兒金朱愛。但報道也指出，考慮到朝鮮社會的特點，最高領導人的兒子不太可能以此方式出現在官媒上。

其實早在2015年，金與正就曾被看到戴著「結婚戒指」，傳出她在2014年秋天與朝鮮「39號室」幹部結婚的消息，但一直未經證實，2018年金與正訪韓，韓聯社當時引述韓國政府消息人士指，採訪團親眼目睹金與正訪韓期間腹部微微隆起，判斷她懷上第2胎。