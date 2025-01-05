塞爾維亞部署中國防空導彈系統　成歐洲首例

塞爾維亞成為首個部署中國製造的防空導彈系統的歐洲國家。



塞爾維亞國防部去年12月30日在官網發布的聲明指出，通過部署新的FK-3防空導彈系統武裝空軍和防空部隊，塞爾維亞的空域控制和保護系統獲得顯著改善。

塞爾維亞國防部2024年12月30日發布的圖片，其中顯示部隊人員監視FK-3防空導彈系統。（塞爾維亞國防部）

聲明稱，該系統包括指揮車、導彈發射器、雷達和後勤支援車輛，使其成為一種多功能、全面的防空解決方案。

聲明也從不同角度配發了FK-3的高清照片，包括傾斜發射模式。

FK-3導彈炮組指揮官陸軍上尉馬尼奇在聲明中說，FK-3是塞爾維亞防空系統的一個里程碑。

馬尼奇介紹，FK-3擁有卓越的抗干擾系統和防止導彈摧毀追蹤雷達的能力。FK-3系統具備卓越的機動性和空間效率，使其在新一代防空系統中佔據主導地位。該系統也具有高超的打擊能力，可同時發射最多12枚導彈對抗六個空中目標。

聲明提到，該系統能夠打擊飛機、直升機、巡航導彈，以及時速達每秒1000米的空對地導彈。FK-3的最大射程100公里，射擊高度達27公里，主要用於防止政府建築、商業設施等面對空中偵察和攻擊，也用於保護塞國空域主權。

馬尼奇稱，FK-3導彈炮組已在中國接受非常複雜的訓練。儘管面臨諸多挑戰，全體成員已完成各種訓練，能夠獨立使用和維護導彈系統。

圖為塞爾維亞國防部2024年12月30日發布的FK-3防空導彈系統圖片。（塞爾維亞國防部）

據印度《歐亞時報》星期四（1月2日）報道，塞爾維亞2019年下訂單採購中國制的FK-3導彈系統，中國2022年用運-20運輸機交付。塞爾維亞由此成為歐洲首個部署FK-3導彈系統的歐洲國家。

據《外交政策》雜誌2022年報道，這是中國從歐洲接到的首份FK-3導彈系統訂單。2020年，中國再向塞爾維亞出售CH-92A無人機，這也是中國第一次向歐洲出口軍事航空裝備。

本文獲《聯合早報》授權轉載

