魯比奧對華立場：關注「中國製造2025」9月出報告　倡美國勿輕敵

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）擔任國務卿，魯比奧一直屬對華鷹派，其政策備受關注，根據他9月9日發布的報告，檢視9年來「中國製造2025」計劃的進展，發現中國在4個領域達到世界第一、5個領域接近目標，他警告美國要給予重視，指是給立法者、企業高層和投資者敲響警鐘。



報告題為《中國製造的世界：九年後的「中國製造2025」》（“Made in China 2025 ”Nine Years Later），是魯比奧2019年報告《「中國製造2025」與美國工業的未來》（Made in China 2025 and the Future of American Industry）的續集。

早在2019年，美國共和黨參議員魯比奧就關注「中國製造2025」的目標(REUTERS)

「中國製造2025」是北京在2015年公布的計劃，以發展10大產業的關鍵技術為目標。當時規劃，2025年要從「製造大國」邁入「製造強國」；2035年整體製造業要達到世界製造強國陣營中等水準；2049年建國100年時，綜合實力進入世界製造強國前列。

報告指中國已攻克4個高科技領域目標：

中國的電動汽車和燃油車出口量居世界第一；在能源與發電領域，中國核反應堆技術領先世界，並控制着全球至少80%太陽能供應鏈；中國高速鐵路已經鋪設超過2.8萬英里（約4.5萬公里）；中國的造船能力是美國的300倍，超過世界上所有造船強國。

圖為比亞迪在泰國羅勇開設的電動車工廠。（Reuters）

還有5個目標接近成功：

北京計劃實現航空航天上的強大，雖然商業航空並不理想，但航天領域的太空產業相對發達，中國製造的無人機也佔據了90%的美國商用市場；雖然中國生物科技企業仍然依賴西方資本與專業知識，但正在生產新型藥品和療法；儘管收效不盡如意，中國已經建立龐大的新材料研發基地；中國機械人和工具機械企業正逐漸征服國際企業的國內市場份額；在被美國制裁的半導體領域，雖然在精密晶片領域落後其他國家，但在較不先進晶片領域接近世界主導地位。

搭載宋令東、蔡旭哲和王浩澤的神舟十九號飛船，2024年10月30日由長征二號F火箭發射升空。（網上圖片）

只有1項目標未達預期：

報告指中國當年提出的農業機械目標徹底失敗。但除此之外，中國在44項關鍵技術中的37項上取得研究領先地位，在「智造」上領先多國，是毋庸置疑的基礎工業巨頭，並在大企業收入上傲視全球。

魯比奧指控中國「透過盜竊、扭曲市場的補貼和戰略規劃」，讓北京現在於許多產業中處於領先地位，主張這份報告給立法者、企業高層和投資者敲響警鐘，認為「我們需要全社會的努力來重建我們的國家，克服中國的挑戰。」