魯比奧對華立場：關注「中國製造2025」9月出報告　倡美國勿輕敵

美國候任總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)提名共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)擔任國務卿,魯比奧一直屬對華鷹派,其政策備受關注,根據他9月9日發布的報告,檢視9年來「中國製造2025」計劃的進展,發現中國在4個領域達到世界第一、5個領域接近目標,他警告美國要給予重視,指是給立法者、企業高層和投資者敲響警鐘。



報告題為《中國製造的世界:九年後的「中國製造2025」》(“Made in China 2025 ”Nine Years Later),是魯比奧2019年報告《「中國製造2025」與美國工業的未來》(Made in China 2025 and the Future of American Industry)的續集。

早在2019年,美國共和黨參議員魯比奧就關注「中國製造2025」的目標(REUTERS)

「中國製造2025」是北京在2015年公布的計劃,以發展10大產業的關鍵技術為目標。當時規劃,2025年要從「製造大國」邁入「製造強國」;2035年整體製造業要達到世界製造強國陣營中等水準;2049年建國100年時,綜合實力進入世界製造強國前列。

報告指中國已攻克4個高科技領域目標:

中國的電動汽車和燃油車出口量居世界第一;在能源與發電領域,中國核反應堆技術領先世界,並控制着全球至少80%太陽能供應鏈;中國高速鐵路已經鋪設超過2.8萬英里(約4.5萬公里);中國的造船能力是美國的300倍,超過世界上所有造船強國。

圖為比亞迪在泰國羅勇開設的電動車工廠。(Reuters)

還有5個目標接近成功:

北京計劃實現航空航天上的強大,雖然商業航空並不理想,但航天領域的太空產業相對發達,中國製造的無人機也佔據了90%的美國商用市場;雖然中國生物科技企業仍然依賴西方資本與專業知識,但正在生產新型藥品和療法;儘管收效不盡如意,中國已經建立龐大的新材料研發基地;中國機械人和工具機械企業正逐漸征服國際企業的國內市場份額;在被美國制裁的半導體領域,雖然在精密晶片領域落後其他國家,但在較不先進晶片領域接近世界主導地位。

搭載宋令東、蔡旭哲和王浩澤的神舟十九號飛船,2024年10月30日由長征二號F火箭發射升空。(網上圖片)

只有1項目標未達預期:

報告指中國當年提出的農業機械目標徹底失敗。但除此之外,中國在44項關鍵技術中的37項上取得研究領先地位,在「智造」上領先多國,是毋庸置疑的基礎工業巨頭,並在大企業收入上傲視全球。

魯比奧指控中國「透過盜竊、扭曲市場的補貼和戰略規劃」,讓北京現在於許多產業中處於領先地位,主張這份報告給立法者、企業高層和投資者敲響警鐘,認為「我們需要全社會的努力來重建我們的國家,克服中國的挑戰。」