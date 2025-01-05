澳洲東南部面臨極端火災威脅　維州多地火災危險或激增

澳洲東南部地區周日（1月5日）熱浪加劇，環境溫度的升高增加了叢林火災的風險，並促使當局對維多利亞州（Victoria）內更多地區發布禁火令。



澳洲現正處於高風險叢林火災的季節，消防隊員上週與一場席捲維州格蘭坪國家公園（Grampians National Park）的大火搏鬥，這場大火燒毀了當地的房屋和農田。

澳洲天氣預報員警告稱，週日澳洲人口第二多的維州部分地區的氣溫可能高達攝氏45度，首府墨爾本（Melbourne）的氣溫預計將達到攝氏38度。高溫引發維州三個地區的全面禁火令，當局將這些地區的火災危險等級定位「極端」（Extreme），是第二高的火災危險等級。

2024年12月28日，澳洲維多利亞州格蘭坪國家公園（Grampians National Park）的大火冒出滾滾濃煙。（Reuters）

氣象局官員布拉德伯里（Miriam Bradbury）對澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）表示：「這對火災危險意味着我們看到更多地區的火災危險激增。」

與2019-2020年災難性的「黑色夏季」（Black Summer）野火相比，澳洲過去的幾個火災季節一直都比較平靜，這場野火當時造成了33人和數十億動物死亡。