Tesla上年第四季度交付量低過市場預期　首次出現年銷量下滑

Tesla（特斯拉）週四（1月2日）公布年度報告，2024年第四季的汽車交付量為49.5萬輛，雖然相比2023年同期的48.4萬輛有所增長，但仍低於華爾街預期的50.7萬輛。這導致Tesla去年178.9萬的全年交付量較2023的180.8萬下降約1%，其股價疑受影響週四收跌6%。



這是自2012年推出Model S以來，Tesla首次出現年銷量下滑的情況，凸顯了電動車製造企業在全球消費者需求疲軟情況下面臨的挑戰。

Tesla創辦人馬斯克2024年10月在美國賓夕法尼亞出席大選活動（REUTERS）

除電動車市場需求疲軟之外，Tesla還面臨來自中國汽車製造商日益激烈的競爭。中國最大的電動車製造商比亞迪 (BYD) 的交付量持續成長。比亞迪2024年第四季交車量為59.5 萬輛，且去年全年比亞迪純電動車交車量約176.8萬輛，較2023年同期成長約 12%。

儘管交付量未達市場預期，但Tesla將於1月29日公佈其第四季財報，投資者預計將關注公司的營收成長軌跡和其利潤率。