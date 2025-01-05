拜登否決日鐵收購美鋼方案　或損害美日關係及外國投資

美國總統拜登（Joe Biden）週五（3日）宣布否決日本製鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）的計畫，此舉可能會損害美日關係並嚇跑其他外國投資者。



拜登以對國家安全存在威脅為由拒絕了日本製鐵的收購，並表示美國的所有權對於保持美國鋼鐵業及其供應鏈的強大非常重要。他的干預是在美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers Union）的壓力下進行的，該工會曾反對這項收購。

日本製鐵與美國鋼鐵公司在聲明表示：「我們認為，總統拜登為了自己的政治議程而犧牲了美國鋼鐵工人的未來。」並補充說，此舉「向任何總部位於美國盟國、考慮在鋼鐵領域進行重大投資的公司發出了令人心寒的信息。」

2024年9月11日，圖為位於美國密歇根州魯日河的美國鋼鐵公司五大湖工廠。（Reuters）

日本官員也表示，他們對這項決定感到失望。日本經濟產業大臣武藤容治（Yoji Muto）在給路透社的一份聲明中表示：「日美兩國經濟界都對日本工業界未來向日美之間的投資存在強烈擔憂。」

但白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）則駁斥了此舉可能損害美國與盟友關係的說法，並表示拜登已明確表示這項決定與「日本無關」。