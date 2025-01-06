美媒：更多電訊商曾遭中國黑客攻擊　包括 T-Mobile及Lumen

繼美國兩家電訊商AT&T與Verizon上月底表示，受到與中國有關的黑客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）攻擊，美國《華爾街日報》1月5日報道，美國電訊公司遭中國黑客入侵的程度實際更為嚴重。



圖為美國的T-Mobile門市。（Bloomberg via Getty Images/資料圖片）

報道引述消息人士稱，除此前已知對AT&T和Verizon作深度入侵，包括Charter Communications、Consolidated Communications和Windstream等美國電訊公司均被攻擊。Lumen Technologies和T-Mobile旗下也有網絡被入侵。

報道指出，黑客的其中一個入侵手段，是利用安全供應商Fortinet未修補的網路設備，破壞了思科（Cisco）的大型網路路由器，令黑客能夠劫持超過100,000個路由器，從而可以進一步實施攻擊。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

報道引述Lumen回應稱，目前已無證據顯示仍有黑客攻擊，強調沒有客戶資料被存取。T-Mobile表示，公司已阻止黑客近期嘗試滲透系統，並已保護客戶敏感資訊。思科和Fortinet則未對《華爾街日報》的報道發表評論。

西方企業近年不時電訊電訊控網絡遭中國黑客攻擊，中國外交部多次反駁，包括要求美方停止「賊喊捉賊」等種種不負責任的言行，停止在全球範圍內搞網絡攻擊，停止利用網絡安全問題抹黑中國。