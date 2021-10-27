Verizon聯手亞馬遜　擴大美國鄉效地區寬頻服務

10月26日，通訊巨頭Verizon宣布將與亞馬遜公司展開合作，利用後者即將推出的衛星網路系統擴大在美國農村地區的寬頻服務。



據中國媒體財聯社報道，在此之前，Verizon和亞馬遜已經在其他通信技術上進行了合作，例如邊緣計算。Verizon發言人稱，公司與亞馬遜是全球合作夥伴關係，並願意與其他公司探索類似的交易。不過，Verizon拒絕置評交易的金額。

亞馬遜首席執行官Andy Jassy表示：「我們很自豪能與客户合作，探索為最需要的客户和社區帶來快速、可靠的寬頻。」

去年7月，美國聯邦通信委員會（FCC）批准了Kuiper星座項目。根據亞馬遜公布的計劃，他們將投資100億美元，未來將發射3236顆衛星進入軌道，從而實現將網路範圍覆蓋到全球，為消費者、企業和政府提供高速寬頻。亞馬遜目前尚未開始生產或發射衛星，該公司據稱至少要等到2023年才會開始發射衛星。

據悉，在此次合作中，Verizon將使用亞馬遜的系統作為其地面服務的延伸，Kuiper將添加蜂窩回程解決方案，以擴展Verizon的4G/LTE和5G數據網絡。

這筆交易意味着網路衛星網絡領域競爭加劇，目前馬斯克的SpaceX仍是頭號領跑者，該公司迄今為止已經發射了1740顆衛星，14個國家的10萬多名用户正在參與公開測試，收費標準為每月99美元。