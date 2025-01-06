歐洲地區受降雪和凍雨影響　英德交通混亂及部局停電

歐洲地區於1月5日遭遇降雪和凍雨等惡劣天氣影響，英國、德國出現交通混亂和局部停電。5日正值歐洲新年假期的返程高峰，惡劣天氣引發的交通混亂，為旅客造成不便。



2025年1月5日，英國曼徹斯特機場因前一夜降雪，跑道一度暫時關閉。（Reuters）

圖為2025年1月5日，孩子們在愛爾蘭Cashel的雪地裡玩耍。（Reuters）

在英國，曼徹斯特、利物浦機場等多個主要機場的跑道一度關閉，北部利茲布的機場跑道至下午尚未恢復開放，大量航班延誤；多條火車線路一度暫停運行。惡劣天氣還造成英格蘭中部、西南部和威爾士南部等多地斷電。

據英國氣象部門預測，英格蘭北部部份地區5日降雪量可能達到30厘米，部份地區氣溫將降至攝氏零下11度。

圖為2025年1月5日，無人機拍攝愛爾蘭Cashel 被冰雪覆蓋的景象。（Reuters）

降雪和凍雨亦在德國西南部地區造成大面積交通癱瘓。5日上午，法蘭克福機場已有120多個航班停飛；法蘭克福地區的長途火車出現嚴重延誤，部份車次取消。

道路濕滑也引發多起交通事故，在北部下薩克森州（Niedersachsen），僅布倫瑞克（Braunschweig）的警區在短短8小時內，就接報110多宗交通事故。

德國氣象學家預計，未來幾天德國累計降雪量將達到25厘米。降雪後將迎來凍雨，道路濕滑的風險增加。