英超雙紅會︱冰雪襲英倫機場一度關閉　利物浦對曼聯恐被取消

英超今夜上演利物浦對曼聯的「雙紅會」重頭戲，可是英國近日正受冰雪侵襲，周六全國都在落雪，周日（5日）早上利物浦和曼徹斯特的機場均一度要暫時關閉以清理積雪。

就算天氣情況未如理想，兩間球會均在周日早上公布，預期比賽可照常舉行。即使如此，一切仍需視乎周日利物浦市天氣狀況而定，當地天文台對英格蘭發出的冰雪警告至周日凌晨才解除。利物浦市周日氣溫為攝氏2度至零下2度之間，全日均有微雨。



利物浦約翰連儂機場周日早上一度全面封閉跑道。（路透社）

利物浦曼聯分別發聲明周日雙紅會照踢

今個周末英格蘭及威爾斯齊受冰雪侵襲，周六晚上一場大雪過後，利物浦約翰連儂機場周日早上一度全面封閉跑道，當地巴士也只會在主要幹道上行駛，部分路線需要暫停服務。

惡劣天氣下，利物浦球會發出聲明指，「今早已進行安全會議，評估今日在晏菲路對曼聯一仗的天氣及交通狀況。現階段比賽計劃如常進行，並且會用盡一切努力令比賽可以照踢。」並表示，「中午時份會進行另一場安全會議，評估最新情況。我們會盡快向球迷交代最新情況，球迷們外出時請額外小心。」

曼聯的聲明則稱，「即使今日西北地區落雪及發出天氣警告，我們作客利物浦一戰現階段將會繼續上演。如果你前往觀戰，請小心保重，我們會向你交代最新發展。」

利物浦市街頭周日早上見積雪。（路透社）

經過周六晚一場大雪，英國中部以上地區大都出現數吋厚積雪，利物浦市也不例外。Sky Sports主持David Jones在Instagram限時動態分享晏菲路球場的最新照片，球場草地幾乎全被白雪遮蓋。不過從照片可見，積雪目前只有薄薄一層，看來不算嚴重。

而利物浦《迥聲報》最新消息亦指出，截至當地時間早上11時30分晏菲路球場內的積雪仍存在，惟被認定不會是個問題，場地職員將會剷走草地上的積雪。

至英國時間中午兩間球會再發聲明，利物浦在聲明中稱：「今日對曼聯的比賽會如常舉行，早前已舉行兩場安全會議，評估天氣及交通狀況。我們感謝有份參與令比賽能如期上演的每一個人，假如你會前往晏菲路觀戰，請格外小心。我們期待在這裏見到你們。」曼聯的聲明大致雷同，當中提及周日英國西北地區的天氣及落雪警報，「但球迷16時30分前往晏菲路看比賽被認為是安全的」，並再次提醒到當地睇波的球迷要注意個人安全。

晏菲路球場周日狀況。（IG）

利物浦早前對愛華頓已延期未踢

英超「雙紅會」傳統上是英格蘭足球最受注目的聯賽重頭戲，利物浦今季在新帥史諾領軍下，球隊表現一路暢順，目前以45分排榜首，較次席的阿仙奴領先5分。他們12月7日已曾受風暴影響，導致作客愛華頓的默西塞特郡打吡戰需改期，亦因而暫時較一眾對手少踢一場。

反觀曼聯今季愈踢愈頹，易帥後仍未見起色，阿莫林領軍下，近6場聯賽更輸掉5場，僅以22分排第14位，阿莫林甚至不諱言紅魔鬼要為護級奮戰。話說回來，曼聯近仗唯一勝仗，正是作客曼城所得。