日鐵收購美鋼遭拜登阻止　公司正式興訟　日企歷來首次起訴美總統

美國總統拜登（Joe Biden）出於國家安全考量，阻止日本製鐵收購美國鋼鐵後，日本製鐵1月6日宣布已提出訴訟，要求裁定禁令措施無效。日本首相石破茂也要求美國政府說明原因，「必須好好講明為何存在安全保障方面的擔憂」。



日媒產經新聞指，這相信是日企首次起訴美國總統，該收購案進入「打破尋常」的局面。

日本製鐵公司公布已經提起訴訟，要求裁定拜登下令禁止日鐵收購美國鋼鐵的措施無效。

日鐵向華盛頓特區巡迴上訴法院提起訴訟，要求法院「擱置」拜登的阻止令。公司指控拜登和美國外國投資委員會（CFIUS）侵犯公司在憲法正當程序方面和法定的權利。

圖為2024年4月1日，鏡頭下日本製鐵（Nippon Steel，前稱新日鐵）的標誌裝置，置於其在日本東京的公司總部外。（Reuters）

石破茂6日在記者會表示必須嚴肅看待日本業界出現對於日美之間投資的擔憂，他將強烈要求美國政府為消除擔憂採取應對措施。

日本經濟產業相武藤容治表示，已要求美方詳細說明。

根據拜登發出的禁令，要求日鐵原則上在30天內放棄收購計劃。

日鐵開拓市場計劃遇阻

共同網分析稱，這次收購計劃是日鐵為實現成為「綜合實力全球第一鋼鐵廠家」的一步棋，目前日本國內鋼鐵需求已經到頂，正期望在印度、東盟等具有潛力的市場外，發展美國市場，收購遇阻令日鐵備受打擊。