杜魯多宣布辭任執政黨黨魁　待黨選出新領袖後辭任加拿大總理

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）於1月6日召開簡短記者會，宣布辭任執政自由黨（Liberal Party）黨魁，但會留任至選出新領袖，並在黨選出新領導人後，辭去總理職務，國會亦將休會至3月24日。他表示，國家應在下次選舉中得到真正的選擇，面對黨內的鬥爭，他不可能再成為未來選舉中的最佳人選，他前一晚已要求自由黨啟動選舉新領導人的程序。分析指出，國會最早或在5月提出不信任動議，從而提前舉行大選。



圖為2025年1月6日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）宣布辭任自由黨（Libera l Party）黨魁。（Reuters）

現年53歲的杜魯多於2008年首次踏入政壇，當時當選為國會議員，5年後當選為自由黨領袖。他在2015年帶領自由黨上台，以「陽光之路」(sunny ways)、推進女性權利及應對氣候變遷的進步派議程贏得支持，上任時為加拿大歷來第二年輕的總理。之後他兩度連任，為加拿大任期最長的總理之一。

至兩年前，由於公眾對房價高企、住房短缺及移民湧入的憤怒，杜魯多的受歡迎程度開始下降。杜魯多於黨內外備受壓力，至上月其內閣核心盟友、財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）辭職，令要求他下台的呼聲更大，主因是方慧蘭反對他提出的增加支出計劃。

此前民調顯示，預定10月底前必須舉行的大選中，無論黨魁是誰，自由黨都將大幅敗於反對黨保守黨。

圖為2019年，加拿大總理杜魯多尋求在10月舉行的大選帶領自由黨保住最大黨地位。（Reuters）

加拿大傳媒《環球郵報》（The Globe and Mail）在1月5日曾報道，杜魯多或會在1月8日前宣布辭職。但消息人士透露，杜魯多認為他需要在黨團會議前宣布決定，避免外界認為他遭黨友迫宮。