杜魯多下台在即　五大原因得罪加拿大民眾

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）1月6日宣布辭任自由黨（Liberal Party of Canada）黨魁，變相將結束總理職務。杜魯多近來面臨著巨大的下台壓力，凸顯了他在執政近十年後極不受到民眾歡迎的現狀。



國際民調機構益普索集團（Ipsos）公布的一項最新民意調查顯示，73%的加拿大人認為杜魯多應該辭去自由黨領袖的職務。

為甚麼杜魯多如此不受歡迎？

據《紐約時報》（The New York Times）去年12月發表的一篇分析，杜魯多是因為在五個方面的錯誤舉措而導致支持率崩塌，分別為經濟、住房、移民、醜聞、內訌。

《紐約時報》稱，經濟方面，疫情後加拿大的通貨膨脹率飆升至8%，並且失業率居高不下，約為6.4%。此前杜魯多提出並實施的提高碳稅（Carbon Tax）計劃，也成為眾矢之的。據加拿大傳媒《國家郵報》（National Post）報道，超過三分之二的加拿大人反對杜魯多所在黨提高聯邦碳稅的計畫，稱他們不支持也無力承擔上調碳稅的費用。

住房方面的情況也是嚴峻，加拿大許多主要城市的住房成本已經變得難以負擔。今年的一項經濟分析發現，在多倫多（Toronto）、溫哥華（Vancouver）和蒙特利爾（Montreal），除非當地房價大幅下跌或者民眾收入大幅飆升，否則絕大多數買房者都無法負擔得起這些地區高昂的房價。

2024年溫哥華地區的平均房價是128萬加元（約648萬港元）。（Reuters）

移民政策方面，杜魯多此前承認說「疫情期間，在解決勞動力需求和維持人口增長之間，我們沒有取得很好的平衡」。去年十月，杜魯多表示，加拿大在過去三年來接待了近三百萬人口，導致醫療保健和其他服務資源的緊張之後，他才開始考慮收緊加拿大的移民政策。

除了在經濟，住房和移民方面做出的錯誤政策推動外，杜魯多自己也醜聞纏身。2018 年，杜魯多被指控在2000年曾猥褻過一名記者，但他否認了這項指控。2019年，一位聯邦道德專員（Ethics Commissioner）裁定，杜魯多曾試圖規避、破壞和抹黑前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould），該案涉及有關加拿大工程企業SNC-Lavalin的司法醜聞。然而杜魯多則否認自己曾要求王州迪就SNC-Lavalin的案件說謊。

兩位女部長在SNC-Lavalin事件中辭職，使杜魯多備受反對派批評。（Getty Images）

黨內，杜魯多也沒有得到其他同僚的全力支持。自由黨成員、前財長方慧蘭（Chrystia Freeland）去年12月16日突然宣布辭職，原因是她稱自己與杜魯多對加拿大的最佳前進道路看法有分歧，反映對他的不滿。此外，更早前去年9月份，左傾的新民主黨（New Democratic Party）剝奪了自由黨讓立法通過所需的支持，這也導致了杜魯多的權力下滑。