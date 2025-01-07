巴西：印尼成為金磚國家正式會員國

巴西1月6日宣布，印度成為金磚國家正式會員國，進一步擴大這一新興經濟體國際組織的規模。



路透社報道，擔任2025年金磚國家（BRICS）輪值主席國的巴西週一（6日）發表聲明說，依照2023年約翰內斯堡金磚國家峰會初步批准擴充計劃的一部分，金磚成員國已一致批准印尼正式加入。

為世界第四大人口大國的印尼此前表示希望加入金磚國家，以加強新興國家實力和促進全球南方國家的利益。

2024年10月20日，印尼雅加達，圖為印尼新任總統普拉博沃在就職儀式宣誓就職後，乘車離開雅加達官邸。（Reuters）

聲明說，印尼的申請2023年已經獲批，但當時印尼政府要求在2024年印尼總統選舉後才正式加入。普拉博沃（Prabowo Subianto於2024年10月就任印尼總統。

巴西政府說：「印尼與金磚國家其他成員國共同支持改革全球治理機構，並為加強全球南方國家的合作做出積極貢獻。」

金磚國家的創始成員國為巴西、俄羅斯、印度和中國，隨後加入的成員國包括南非、沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞。

擔任金磚國家2024年輪值主席國的俄羅斯上月公佈夥伴國名單，從2025年1月1日正式生效。這是金磚國家首次有夥伴國加入。在首批夥伴國中，除了東盟三成員印尼、泰國和馬來西亞，其他六國是白羅斯、玻利維亞、哈薩克、古巴、烏干達和烏茲別克。印尼現已成為金磚國家正式會員國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

