普京宣布與金磚國家夥伴合作研發AI　形容習近平着眼未來

面對西方持續加強制裁之際，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）12月11日表示，俄羅斯將與金磚國家（BRICS）夥伴，以及其他感興趣國家的機構組成聯盟，合作共同開發人工智能（AI）。他又表示，與中國國家主席習近平保持定期溝通，知道對方對創新的總體態度，以及對人工智能的看法，認為習近平是一個着眼未來的人。普京又稱，中國整體上在此技術的發展，向前邁出了很大步伐。



2024年12月12日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席由銀行 Sberbank舉辦的人工智能技術國際會議，並參觀相關展覽。（Sputnik/Alexei Nikolskyi/Pool via REUTERS）

普京在莫斯科出席由俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）舉辦的AI國際會議並發表演說，強調俄羅斯必須創造強大的AI，以平等參與當前的世界競賽，該國科學家現正研究先進解決方案，並邀請世界各地科學家加入合作。

Sberbank為俄羅斯最大銀行，負責引領該國AI開發。該銀行12日表示，金磚國家成員巴西、中國、印度和南非的國家AI協會，以及來自塞爾維亞、印尼和其他非金磚國家的國家AI協會，都已加入新建的AI聯盟網絡。該網絡將促進技術和監管AI的聯合研究，並為AI產品在成員國市場銷售提供機會。

圖為2024年10月23日，習近平與普京在俄羅斯喀山出席金磚峰會。（BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency via REUTERS）

路透社報道，俄羅斯是10個正在開發自家生成式AI模型的國家之一，其他包括美國、中國、英國和以色列。俄羅斯預計，到2030年，AI技術在所有產業的使用，將為國內生產毛額（GDP）增值1,090億美元，而2023年則約增值19億美元。