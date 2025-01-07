拘捕尹錫悅｜執政黨指當地中國人參與示威　韓媒：煽動仇中情緒

韓國總統尹錫悅因戒嚴令風波而被彈劾，法院其後頒布逮捕令，惟公調處人員在總統警衛處阻擾下未能成功逮捕尹錫悅。支持和反對尹錫悅的示威者連日來冒着嚴寒，在總統官邸外集會示威。據韓國媒體報道，執政國民力量黨有議員質疑身處當地的中國人參加支持彈劾尹錫悅的集會，有聲音認為此舉是在煽動「反華」情緒，轉移民眾的注意力，保護被彈劾的尹錫悅。



韓國民族日報1月6日報道，支持尹錫悅的國民力量黨議員金玟甸，2日出席在首爾漢南洞總統官邸前舉行的反對逮捕尹錫悅集會，並向在場民眾表示：「韓國是否將變成像中國、朝鮮、俄羅斯這樣的國家是彈劾的核心，到處都有中國人表示贊成彈劾，我意識到這就是彈劾的本質。這場鬥爭的本質在於我們能否守護我們的自由民主。我們必須團結起來阻止他們。」

據韓國民族日報2025年1月6日報道，執政國民力量黨議員金玟甸5日在個人的Facebook上分享了一位網民上傳的照片和文章，稱這是當地中國人參加彈劾集會的證據。（網絡圖片）

金玟甸5日在個人的Facebook上分享了一位網民上傳的照片和文章，稱這是當地中國人參加彈劾集會的證據。貼文中寫道，「贊成彈劾的韓國民眾請看，這是在贊同顛覆國家。請不要看新聞，媒體已經被人民幣和會說韓語的華僑所控制。請站在韓國人的立場上自我思考」。

2025年1月7日，韓國首爾，支持總統尹錫悅的示威者在總統官邸附近集會。（Reuters）

據報道，去年12月12日，在戒嚴令被推翻後，尹錫悅向國民發表講話，為了強調緊急戒嚴的正當性，提到了所謂的「中國間諜」，還表示中國太陽能設備破壞韓國森林。對此，中國外交部曾表示強烈反對，稱「深感意外和不滿」，「堅決反對韓方將內政問題同涉華因素相關聯，炒作莫須有的所謂「中國間諜」，抹黑正常的經貿合作」。